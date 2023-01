Free accusé d’être radin avec certains abonnés, Orange et ses contradictions… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Avec une offre haut de gamme comme la Freebox Delta, certains réclament plus d’avantages

9 chaînes de télévision sont actuellement mise en clair pour les abonnés Freebox, mais il s’agit de chaînes déjà incluses dans l’offre TV by Canal. Si beaucoup d’abonnés vont pouvoir en profiter, ceux payant l’offre la plus haut de gamme de l’opérateur ne voient ainsi aucun changement dans ce cadeau annoncé par l’opérateur de Xavier Niel. Cependant, avec une offre aussi complète, est-il même possible d’offrir plus ? Le débat est plutôt ouvert.

Si certaines zones sont priorisées pour la 5G , pourquoi faire payer tous les abonnés ?

La directrice générale d’Orange a assumé la stratégie de déploiement de la 5G chez l’opérateur historique, affirmant se tourner tout d’abord vers les zones chez qui c’est le plus utile. Cependant, certains pointent du doigt que l’opérateur, comme SFR et Bouygues Telecom, font actuellement grimper la facture de tous leurs abonnés ou presque en justifiant cela par les coûts d’entretien et les investissements dans un contexte inflationniste. Mais alors, pourquoi ne pas faire payer uniquement ceux profitant de ces nouveaux réseaux comme la fibre ou la 5G ?

L’expérimentation de la 2G de Free fait parler d’elle

Depuis un an, Free Mobile déploie son propre réseau 2G. En janvier 2022, l’agence nationale des fréquences l’a autorisé à réutiliser sa fréquence 3G 900 MHz pour déployer la 2G des centaines de sites dans un premier temps, majoritairement en Nouvelle-Aquitaine aux alentours de Bordeaux. Depuis, l’opérateur n’est pas passé à la vitesse supérieure avec au compteur en novembre 373 sites techniquement opérationnels sur 383 autorisés. En effet, le déploiement de la 2G, c’est fini chez Free et cela est surtout lié à la prolongation de l’itinérance Orange. De quoi potentiellement tempérer les ardeurs des opposants à cet accord.

La 5G, rien ne presse pour l’instant

L’ANFR dévoile son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G des opérateurs pour le mois de décembre 2022. Free Mobile est à la peine quand SFR bat des records pour dépasser Orange sur la bande 3,5 GHz. Cependant, certains continuent de s’interroger sur la pertinence de passer à la 5G alors que peu d’usages sont envisagés, encore moins pour le grand public. En attendant la 5G stand alone…

Le player Devialet cher, mais abandonné par Free ?

Quatre ans après le lancement de la Freebox Delta, certains abonnés précurseur ont enfin fini de payer leur enceinte connectée après 48 mois de prélèvement. Une bonne nouvelle puisque cela les soulagera de 10€ sur leur facture mensuelle, mais qui soulève un point qui semble continuer à faire débat même si longtemps après le lancement de l’offre : la qualité du player et son suivi. En effet, certains regrettent que peu de nouveautés aient été apportées d’un point de vue technologique au player Devialet avec des mises à jour de plus en plus éparses. Pour un coût assez élevé, on peut comprendre que la pilule ait du mal à passer.

