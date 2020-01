Huawei Mate Xs : le deuxième smartphone pliable du constructeur chinois sera moins cher

Le Huawei Mate Xs, prochain smartphone pliable de la marque, serait moins cher que son prédécesseur.

Avec Royole, Samsung et Motorola, Huawei fait partie des quelques constructeurs de smartphones à s’être lancés sur le marché des modèles pliables à écran souple. Le géant chinois avait en effet dévoilé un Mate X début 2019 à plus de 2 000 euros et lancé sa commercialisation plusieurs mois après. Il a même récemment chiffré les ventes, en indiquant 200 000 unités depuis la sortie.

Il y aura un successeur, comme chez Samsung. Baptisé Mate Xs et devant être lancé en mars 2020, il devrait être moins cher, grâce à une baisse des coûts de production et afin de toucher un public plus large, mais également et surtout plus robuste au niveau de son écran souple ou de sa charnière. En termes de caractéristiques techniques, Huawei a, pour rappel, indiqué que le Mate Xs embarquera un chipset haut de gamme Kirin 990 avec une compatibilité 5G. Une certification a par ailleurs indiqué que le Mate Xs devrait supporter une charge filaire rapide en 65 Watts. Le Mate X propose déjà une charge 55 Watts.