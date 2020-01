Clin d’oeil : le réseau 4G du métro de Lyon plus rapide qu’à l’extérieur

Qui l’eût cru ? Quelques semaines seulement après son déploiement, la 4G dans le métro de Lyon est plus performante qu’en surface.

L’utilisation de la 4G dans le métro lyonnais est une réalité pour les abonnés Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom depuis fin décembre. En charge de l’installation depuis 2 ans, Orange a développé une infrastructure mutualisée avec l’ensemble des autres opérateurs, permettant une couverture optimale dans les stations, rames et tunnels des 4 lignes de métro et du funiculaire. Mais qu’en est t-il aujourd’hui de la qualité du réseau ? Le premier bilan est plus que positif : “Aujourd’hui, Orange constate un débit moyen de 50 mégabits par seconde dans le métro” a indiqué au Progrès Nicolas Phily, directeur de projet 4G métro Lyon chez l’opérateur. Et d’ajouter que cela représente “deux fois le débit moyen de l’extérieur”. Le débit devrait toutefois baisser à l’avenir, augmentation de l’utilisation du réseau par les voyageurs oblige. A noter que l’ensemble du dispositif est relié à la fibre.