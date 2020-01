Youboox, le service de lecture en ligne accessible aux abonnés Free, se met à jour sous iOS avec plusieurs améliorations

L’application Youboox se met à jour sur les appareils iOS avec plusieurs améliorations à la clé.

Youboox est un service qui donne accès à une large bibliothèque de romans, BD et mangas en tous genres, depuis l’ordinateur, mais également depuis les smartphones et tablettes tactiles grâce à des applications mobiles. Inclus gratuitement dans les abonnements Freebox et Free Mobile (sauf le forfait à 2 euros) jusqu’au 31 janvier 2020, il sera intégré à l’abonnement sous la forme d’une option activée automatiquement, sans engagement pour 0,99 euro par mois, dès le premier février.

L’application iOS passe en version 5.14. “Pour les bonnes résolutions de Youboox, nous commençons l’année en rendant l’application plus accessible pour les malvoyants ou non-voyants”, annoncent les développeurs. Interrogé par Univers Freebox, Youboox, a détaillé les améliorations apportées :

Amélioration de l’accessibilité sur la Home et les écrans principaux

Adaptation de la liseuse d’ePub à Voice Over

Adaptation du player des livres audio à Voice Over

Adaptation des actions personnalisées Voice Over à la liseuse pour gérer le text to speech

Ajout d’un tutoriel Voice Over à l’entrée de la liseuse d’ePubs

Ajout de la police OpenDyslexic à la liseuse ePub

Youboox pour iOS est à télécharger depuis l’App Store.