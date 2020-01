Abonnés Freebox Delta: après iOS, une nouveauté arrive pour les utilisateurs de Cafeyn (ex-LeKiosk) sur Android

L’application Android du service de Presse en ligne inclus pour les abonnés Freebox Delta se met à jour, apportant sa propre “revue de presse” aux utilisateurs.

Dans une nouvelle version estampillée 4.1.0, l’application propose désormais une nouveauté disponible directement sur l’écran d’accueil. En effet, Cafeyn propose désormais à ses utilisateurs une sélection quotidienne de 5 articles pour éveiller votre curiosité. Une sorte de revue de presse personnelle, en somme. Cette fonctionnalité est arrivée sur iOS la semaine dernière.

Pour rappel, Cafeyn est un service de lecture de presse en ligne proposant l’accès à de nombreux journaux et magasines aux thématiques variées. Il est inclus dans l’abonnement Freebox Delta sans surcoût, et l’application est disponible sur iOS et Android, vous pouvez également en profiter directement sur votre navigateur.