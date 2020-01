Abonnés Freebox Delta : l’application mobile Cafeyn (anciennement LeKiosk) se met à jour sur iOS avec une nouveauté

L’application mobile du service Cafeyn, ex-LeKiosk, dont l’abonnement est intégré à l’offre Freebox Delta, se met à jour sur iOS pour apporter une nouveauté.

L’offre Freebox Delta comprend un abonnement au service Cafeyn, anciennement nommé LeKiosk, pour accéder à un grand nombre de journaux et magazines en version numérique sur ordinateur, mais également sur smartphone et tablette tactile grâce à des applications mobiles disponibles sur l’App Store et le Play Store. Parmi eux, il y a notamment L’Équipe, Le Parisien, Sud Ouest, Ouest France, La Voix du Nord, L’Obs, Le Point, Challenges, Marianne, Le JDD, Closer, Paris Match, Voici, Gala, Elle, Vogue, Marie France, Première, Les Inrockuptibles, Auto Plus, L’Auto-Journal, L’Automobile Magazine, L’Argus, Auto Moto, National Geographic, Science & Vie, Sciences et Avenir, The New York Times et Time.

L’application iOS profite justement d’une mise à jour 5.0.4. Les développeurs indiquent une nouveauté, à savoir “une sélection quotidienne de 5 articles pour tenir en éveil votre curiosité, laquelle est “accessible depuis l’écran d’accueil”. Et d’ajouter : “si un article ne vous intéresse pas, faites le nous savoir en glissant la vignette de l’article vers la gauche afin d’affiner votre sélection”. “C’est un peu comme si vous aviez un journaliste à disposition qui passait en revue toute la presse pour vous proposer le meilleur du meilleur”, concluent-ils.