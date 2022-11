La bonne excuse de Bouygues Telecom ne convainc pas grand monde, est-ce que Free Proxi suffit ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Révolutionner le service client ne sera pas chose aisée

En lançant Free Proxi, ce 22 novembre, en grande pompe à travers deux vidéos promotionnelles hilarantes dont il joue le premier rôle, le fondateur de Free révèle sa vision autour de ce nouveau service d’assistance de proximité de Free, ainsi que ses coulisses. Une révolution à ces yeux qui contraste avec les services client conventionnels. Sa conviction est fondée, Orange, SFR et Bouygues finiront bien par se rendre à l’évidence, “le futur du service abonné, c’est Free Proxi.” Une confiance affichée dans une lettre publique, mais certains abonnés regrettent l’absence d’autres moyens de contacter leur opérateur.

L’inflation a bon dos, Bouygues Telecom la jouera-t-il fair play ?

Probablement pas. Pour la première fois, un opérateur français annonce augmenter la facture de certains abonnés en répercutant la hausse de l’inflation sur ses prix. Certains abonnés Bouygues Telecom reçoivent actuellement un mail de l’opérateur les informant d’une augmentation de 2€ du prix de leur abonnement, la faute à un contexte inflationniste. Cependant, cette excuse a du mal à passer et certains n’hésitent pas à suggérer que l’opérateur fasse amende honorable une fois la crise passée. Vous y croyez ?

Une idée de contribution qui fait bondir

Le projet de loi finances 2023 englobe bien des domaines et l’un de ses article touche le monde des télécoms. En effet, l’article 5 bis I de ce texte vise à mettre en place une contribution de solidarité numérique qui, en l’état, représenterait 0,75 € mensuels supplémentaire sur chaque forfait téléphonique et internet, à l’exception des services de téléphonie fixe en RTC et des cartes SIM prépayées. Sans trop de surprise, l’idée ne fait pas plaisir à tout le monde…

Gare aux arnaques sur la fibre optique !

“Depuis que la fin du réseau cuivre a été annoncée par Orange, des entreprises peuvent employer des méthodes peu scrupuleuses pour vendre des abonnements fibre optique, parfois en utilisant les nom et logos de grandes entreprises ou même de services de l’Etat, comme l’ARCEP” explique l’opérateur historique, dénonçant une vague d’arnaques jouant sur la fin du réseau cuivre. Si la prudence est de mise, il faut dire que beaucoup sont en attente de voir leur logement devenir éligible. Petite piqure de rappel, cela peut prendre du temps…

Il y a du travail pour SFR et Altitude

Abonnés débranchés au profit d’un autre, dégradation des armoires de rue, plats de nouilles, déconnexions temporaires, difficultés de raccordements, le déploiement de la fibre n’est pas un long fleuve tranquille et bien souvent les clients finaux en font les frais. Si de nombreuses mesures ont été prises par les opérateurs pour mettre fin aux malfaçons, les résultats ne se verront pas tout de suite. Il faut toujours redoubler d’effort. Conformément aux engagements pris par la filière en septembre 2022 (renforcement des contrôles des interventions, limitation de la sous-traitance), ces infrastructures vont faire l’objet de plans spécifiques de remise en état par les opérateurs d’infrastructures concernés, à savoir Altitude Infra et XpFibre de SFR, lesquels ont notifié leur plan à l’Arcep dans cette perspective. Certains sceptiques n’hésitent pas à suggérer des pistes d’améliorations.

