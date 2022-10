Découvrez en image la Journée des Communautés de Free

Comme chaque année, Free a accueilli les communautés de Freenautes à Paris pour une journée d’échange, nous vous proposons d’en découvrir un peu plus.

Samedi dernier s’est tenue la journée des communautés, rendez-vous annuel entre l’opérateur de Xavier Niel et l’ensemble des acteurs contribuant à l’image de la marque à travers des forums, des sites ou d’autres initiatives… Univers Freebox était de la partie, mais aussi FreeNews, Busyspider, ou encore les communautés de RNC Mobile, C-Alice ou de l’ADUF.

En plus de cela, c’est également un bon moment passé permettant aux communautés de se retrouver. Ainsi, samedi dernier nous avons commencé la journée en montant dans un bus avec une destination inconnue. Une fois le véhicule lancé, nous apprenions que nous passerons la matinée le campus agricole Hectar, fondé par Xavier Niel. Après un petit déjeuner, place aux stars de la journée avec une intevention de Xavier Niel et de Thomas Reynaud, puis des activités ont suivi. Visite de la ferme, atelier sur l’agritech, sensibilisation à la problématique des sols dans le cadre de l’agriculture ou encore test de simulateurs de tracteurs…

Pour rappel, Hectar compte plus de 600 hectares et a pour vocation de valoriser la terre et ceux qui y travaillent en cultivant la connaissance et la reconnaissance. Il comprend un campus de formation, un accélérateur de startups et d’innovations, une ferme pilote en agriculture régénératrice et des espaces de coworking, de séminaires et de sensibilisation des jeunes.



Un repas a suivi, puis nous avons repris le bus direction le siège d’Iliad à Paris. L’après-midi a été ponctuée de conférences et de séances de questions réponses avec divers responsables chez Free. Cette convention est également une opportunité de vous rapporter de nombreuses informations, sur la prochaine Freebox, sur des nouveautés arrivant sur Freebox Révolution et Oqee ou encore des précisions concernant le réseau de Free Mobile… Ce fut également l’occasion de faire remonter les questions des abonnés, notamment au sujet par exemple des migrations bloquées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox