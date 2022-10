Abonnés Freebox: un service disponible sur Prime Video change de nom et offre un mois d’abonnement

Hier, Starzplay a disparu dans environ 35 pays dont la France pour être remplacé par LionsGate+. Le service est disponible sur les Freebox pour les abonnés Amazon Prime.

Si vous voyez un tout nouveau service de SVOD proposé parmi les chaînes disponibles sur Amazon Prime Video, tout est normal. La chaîne de télévision américaine Starz a annoncé cette semaine changer le nom de Starzplay pour devenir Lionsgate+ dans de nombreux pays où la plateforme est disponible. Le catalogue pour sa part ne change pas vraiment : le service reste orienté vers des séries originales et des blockbuster hollywoodien.

Habituellement proposé avec une période d’essai de 7 ou 14 jours, cette fois c’est un mois d’abonnement qui est offert à cette plateforme. Vous pouvez ainsi découvrir l’intégralité du contenu de Lionsgate+ gratuitement pendant un mois, avant de basculer sur le tarif habituel de 4.99€/mois ou résilier si les contenus proposés n’ont pas trouvé grâce à vos yeux. A noter également que le service est d’ores et déjà inclus dans l’offre Canal+ Séries.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Il permet en plus d’accéder à Prime Video, d’obtenir une livraison rapide sur la plateforme de e-commerce, d’accéder à des avantages concernant la musique, le jeu vidéo, la lecture…

