Fibre : Free s’attend à passer un pallier important durant le mois d’octobre

Le déploiement de la fibre optique bat son plein chez Free, l’opérateur s’attend à compter 30 millions de prises éligibles en fibre optique courant octobre.

Les Freebox en fibre sont de plus en plus accessibles à travers l’Hexagone. L’opérateur de Xavier Niel comptabilisait à la fin du mois de juin dernier 4,22 millions d’abonnés FTTH et continue ses efforts pour proposer ses offres très haut débit à un maximum de personne.

Lors de la journée de Communautés s’étant déroulée le week-end dernier, Thomas Reynaud nous a ainsi annoncer s’attendre à franchir les 30 millions de prises éligibles en fibre optique durant le mois d’octobre, contre 23.8 millions recensées il y a un an. A titre de comparaison, l’opérateur comptait, à la fin du mois de juin 2022, 28.6 millions de prises raccordables en France.

L’opérateur recensait plus de 7 millions d’abonnés fixe à la fin du premier semestre, dont 60% sont passés de l’ADSL à une offre fibre optique.

