Un changement de Freebox se fait attendre, faut-il récompenser la fidélité chez Free et consorts ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Devoir négocier pour une ristourne, c’est normal ?

Lorsqu’un Freenaute souhaite résilier son abonnement Freebox, l’opérateur propose parfois des offres promotionnelles afin de le retenir comme une réduction du prix de son forfait pendant 1 an en échange d’un engagement d’un an. C’est souvent le cas pour la Freebox Révolution. Fidèle à la box iconique de Free depuis 7 ans, un abonné a réussi en janvier dernier à obtenir pour la seconde fois 10€/mois de réduction sur son abonnement pendant 1 an, contre un nouvel engagement de 12 mois. Pour certains, cette politique est cependant le signe que la fidélité à un opérateur n’est plus vraiment récompensée.

Les migrations Freebox toujours plantées, la Delta se fait attendre pour les abonnés actuels

Une nouvelle mise à jour a été lancée pour la Freebox Delta, avec notamment des corrections plutôt appréciables. Celle-ci a notamment fait réagir ceux voulant passer à cette offre et qui l’attendent encore, tandis que les migrations sont encore difficiles.

Si vous connaissez un peu votre équipement, le WiFi super rapide peut être à portée de main.

Justement, concernant les migrations, les abonnés Freebox Pop peuvent désormais migrer vers l’offre Freebox Delta avec WiFi 6E. Une box qui promet des très bons débits, mais certains racontent comment ils ont pu obtenir de très bonnes performances de la version plus ancienne, simplement grâce au bon équipement.

La VoLTE et la VoWiFi, un cheval de bataille bien capricieux chez Free Mobile

Plusieurs fois par mois, Free Mobile ajoute de nouveaux smartphones compatibles avec la voix 4G ou les appels WiFi. L’opérateur annonçait la semaine dernière la compatibilité du Realme GT2 avec la voix sur 4G mais aussi en WiFi. Cette dernière technologie est également à présent supportée par le OnePlus Nord, OnePlus 8 Pro, et 8T. Cependant, si la liste s’allonge, certaines spécificités font enrager des abonnés se retrouvant surpris de ne finalement pas y avoir accès.

Face au fléau du téléphone au volant, que faire ?

Un inventeur a trouvé une solution farfelue pour vous éviter de regarder votre smartphone en conduisant. Pour plus de discipline au volant, et si on faisait confiance aux méthodes des instituteurs d’antan avec un coup de règle sur les doigts ? C’est vers cette méthode que s’est tourné Ayush Pai en développant un outil qui est certes perfectible mais a le mérite de sensibiliser les utilisateurs en frappant les doigts du conducteur touchant son téléphone. Pour certains, il faudrait cependant être plus stricts, quand d’autres s’y opposent, qu’en pensez-vous ?

