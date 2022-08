Clin d’oeil : abonnés Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues fous du volant, voici une solution douloureuse pour lâcher son smartphone

La sécurité routière, c’est important. Un inventeur a trouvé une solution farfelue pour vous éviter de regarder votre smartphone en conduisant.

Pour plus de discipline au volant, et si on faisait confiance aux méthodes des instituteurs d’antan avec un coup de règle sur les doigts ? C’est vers cette méthode que s’est tourné Ayush Pai en développant un outil qui est certes perfectible mais a le mérite de sensibiliser les utilisateurs.

Dans une vidéo assez courte, ce jeune inventeur a donc décidé de montrer le cheminement pour se faire taper sur les doigts lorsqu’il regarde son téléphone en conduisant.



Avec un micro-ordinateur Ardiuno et une webcam logitech ainsi que l’élément le plus important : une règle, il a donc construit un petit robot anti distraction. Ce dernier reconnaît, grâce à un algorithme codé sur python, la distraction et frappera directement le téléphone sur votre main.

Si on peut douter de la pérennité d’une telle invention dans le commerce, se faire taper sur les doigts en conduisant ne devant pas aider à la concentration, l’idée est assez amusante et l’innovation peut être louée. A quand des voitures qui vous enlèvent directement le téléphone des mains ?

Blague à part, les accidents de la route peuvent être causés par ce type de comportement. D’après une étude d’AXA Prévention, 80% des automobilistes utilisent leur smartphone en conduisant. Outre le danger pour soi-même et pour autrui, le Code de la route prévoit une amende forfaitaire de 135€ et un retrait du permis de conduire si vous êtes pris. Si une infraction est commise smartphone en main, cela peut même mener à une suspension du permis.

Source : via Le Repaire des motards

