La fibre dépasse le câble comme technologie de haut-débit dans l’OCDE, la France au-dessus de la moyenne

La fibre optique se place comme référence pour l’accès à internet.

Une avancée marquante à l’international pour la fibre. D’après les dernières données l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), comprenant 38 pays dont la France, 35% des abonnements en moyenne sont en fibre optique, contre 32% pour le câble et 27% pour le DSL.

Si cette transition a déjà eu lieu en France l’année dernière, ce n’était pas le cas pour les pays présents dans ce bloc. Depuis l’année dernière, divers pays ont enregistré une croissance supérieure à 80% comme la Grèce, Israël ou la Belgique. Le Royaume-Uni pour sa part atteint 50% de croissance. Pour la France, cette dernière est forcément moins impressionnante puisqu’elle est d’ores et déjà plutôt bien couverte : 40%, la plaçant à la 11e place.

Ainsi, pour 13 pays de l’OCDE, la part de la fibre est supérieure à 50%, avec en tête le Japon et la Corée du Sud avec plus de 80%. La France pour sa part arrive avec plus de 45% des abonnements en fibre à la 15e place, soit au dessus de la moyenne des pays compris dans l’OCDE. Certaines inégalités persistent : les pays où la fibre est le moins présent (moins de 10% des abonnements) sont ainsi tous européens : Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Belgique et la Grèce en tout dernier avec 0,2 %.

Si certaines contraintes géographiques, comme dans le cas de l’archipel grec rendant le déploiement difficile, peuvent jouer, les choix politiques expliquent également cette différence. La France a pour sa part opté pour une stratégie de fort développement du très haut débit, avec pour ambition de couvrir 80% du territoire en fibre à la fin de l’année et 100% en 2025.

Source : Les Echos

