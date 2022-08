La fibre déraille depuis son installation, la ville bloque l’accès aux techniciens d’Orange, Free, Bouygues et SFR

L’arrivée de la fibre ne veut pas dire la fin des soucis de connexion. La commune de Montiny-le-Bretonneux en est un exemple et a décidé de prendre les choses en main.

Des problèmes de réseau qui durent et des solutions drastiques. Depuis l’installation de la fibre optique il y a un an par SFR, les habitants de cette commune des Yvelines rencontrent de nombreux incidents, allant des micro-coupures aux pannes plus longues, sans oublier un service client absent.Une habitante témoigne par exemple, indiquant pouvoir subir jusqu’à quatre coupures par mois et des “délais de 7 à 10 jours pour qu’un technicien se déplace”.

Excédé, le maire a décidé de prendre les choses en main. La commune estime en effet que les responsables sont les sous-traitants d’Orange, SFR, Bouygues et Free, face à des armoires saccager ou des câbles arrachés. Suite aux plaintes des habitants, le maire Lorrain Merckaert a voulu discuter avec les FAI en avril dernier, en les réunissant. Mais cela n’a visiblement pas suffi.

Ainsi, la municipalité a installé des cadenas sur les armoires dans ses rues pour limiter l’accès à ces installations. Une solution déjà adoptée à Aulnay-sous-bois récemment, qui pousse ainsi les sous-traitants à venir récupérer les clés auprès de la police municipale, en signalant pour quels opérateurs ils travaillent. Une solution qui n’empêche pas toutes les dégradations, mais qui les a réduites.

L’élu a également sollicité l’Arcep “pour faire pression sur les opérateurs et pour trouver ensemble de nouvelles solutions“. Certaines pistes sont déjà envisagées, comme le fait de ne prendre qu’un sous-traitant pour l’ensemble des opérateurs ou faire réaliser des photos de l’armoire par le sous-traitant. Des idées qui sont parfois mises en place dans d’autres communes, face à des problèmes de raccordement et d’entretien de la fibre optique régulièrement dénoncés par les consommateurs, les élus et même par l’Arcep.

Source : 78Actu

