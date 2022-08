Free déploie une nouvelle mise à jour d’Oqee sur iPhone avec une petite nouveauté

Une nouvelle manipulation pouvant améliorer votre visionnage de contenus sur Oqee.

Toutes les mises à jour ne peuvent pas révolutionner l’expérience. L’opérateur de Xavier Niel déploie une nouvelle version de son application Oqee sur iOS, numérotée 1.12.0. Assez peu de changement dans cette mise à jour, mais une nouvelle action est désormais possible.

En effet, en téléchargeant cette mise à jour, vous pourrez désormais pincer la vidéo lors de sa lecture pour basculer la taille d’affichage standard au mode pleine largeur.

Avec l’interface TV OQEE by Free, tous les abonnés Freebox peuvent profiter de plus de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et du Replay inclus ainsi que des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, l’enregistrement… Pour rappel, l’application mobile est récemment devenue incluse pour les abonnés Freebox mini 4K, avec une ouverture aux autres abonnés Freebox annoncée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox