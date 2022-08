Abonnés Freebox et Prime : un nouveau service proposé gratuitement pendant une semaine

Avis aux amateurs de grand air et de gibier, Zone300 est désormais disponible sur Amazon Prime Video.

Une opportunité de regrouper ses services sur une même plateforme. Déjà proposée sur les Freebox depuis l’année dernière, Zone300 est désormais disponible parmi la multitude de chaînes accessibles via Amazon Prime Video. Les abonnés peuvent ainsi regarder ces contenus sur leur Freebox, mais également sur mobile ou navigateur, simplement en se connectant à leur application Prime Video.

Zone300 est une plateforme de SVOD spécialisée dans les contenus autour de la chasse et de la pêche proposant plus d’un millier de contenus dont des films, des reportages et des séries. La plateforme est désormais proposée pour 9.99€/mois avec un essai gratuit de 7 jours, sans engagement. A noter qu’un service sur cette thématique était déjà proposé sur Amazon, en la présence de Chasse&Pêche, proposé pour sa part à 3.99€/mois.

Pour accéder à ce service et à cette promotion, qui permet par exemple aux abonnés ayant déjà opté pour un autre abonnement au sein d’Amazon Channels afin d’en bénéficier sur tous les supports compatibles avec la plateforme du géant américain, il faut être membre Prime. L’abonnement Amazon prime est par ailleurs inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Vous pouvez également en bénéficier sous forme d’option pour les abonnés Freebox mini 4K et One.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox