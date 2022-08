La fusion de M6 et TF1 pourrait être abandonnée

Face aux potentielles contraintes envisagées par l’Autorité de la concurrence, les deux groupes préviennent qu’ils pourraient simplement laisser de côté le projet.

Prêts à défendre leur idée, mais pas à n’importe quel prix. Les groupes Bouygues et RTL ont répondu vendredi dernier au premier rapport publié par l’Autorité de la concurrence, plus que circonspect face à l’idée de marier TF1 et M6.

Un avis qui n’a pas découragé les propriétaires de chaînes, bien décidés à défendre leur projet lors des auditions prévues les 5 et 6 septembre prochain. L’idée globale étant de renforcer la télévision linéaire pour obtenir les moyens de financer un changement vers des plateformes payantes et gratuites. Les projets de Netflix et Disney+ de proposer des offres avec publicité devraient d’ailleurs servir leur argumentaire. Cependant, les dirigeants des deux groupes préviennent : cela ne se fera pas à n’importe quel prix.

Bouygues, propriétaire de TF1 a par exemple clairement annoncé que “la nature et l’étendue des remèdes requis dans le rapport d’instruction feraient perdre toute pertinence au projet des parties qui, dans ce cas, l’abandonneraient“. Gilles Pélisson, en charge de TF1 assène par ailleurs qu’il ne faudrait pas que “le rêve de fusion ne se transforme en cauchemar“. Le message est clair.

D’autant plus que la situation a drastiquement changé depuis l’annonce du projet le 17 mai dernier. L’action de M6 était en effet valorisée à 20€ environ, contre 12.80€ aujourd’hui suite à la crise et au dernier rapport de l’Autorité de la concurrence. Ainsi, Bouygues devrait surpayer les titres pour la fusion, mais cela ne suffirait pas à décourager le groupe, estime-t-il.

Source : Le Figaro

