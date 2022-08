Free fait baisser la facture de certains abonnés Freebox Delta audacieux

Un abonné Freebox Delta obtient une réduction mensuelle de 5€ sur son abonnement pendant 12 mois.

La politique de fidélisation et de rétention se poursuit chez Free. Lancée fin 2018 pour faire face à une perte d’abonnés sur le fixe, cette stratégie peut réellement s’avérer avantageuse pour les clients, en tout cas pour leur portefeuille. Lorsqu’un Freenaute souhaite résilier son abonnement Freebox, l’opérateur propose parfois des offres promotionnelles afin de le retenir comme une réduction du prix de son forfait pendant 1 an en échange d’un engagement d’un an. C’est souvent le cas pour la Freebox Révolution. Fidèle à à la box iconique de Free depuis 7 ans, un abonné a réussit en janvier dernier à obtenir pour la seconde fois 10€/mois de réduction sur son abonnement pendant 1 an, contre un nouvel engagement de 12 mois.

Aujourd’hui, c’es au tour d’un abonné Freebox Delta de tenter sa chance, et d’obtenir de l’opérateur un tarif promotionnel de 44,99€/mois pendant 1 an, en l’échange d’un engagement de 12 mois. La réduction s’élève alors à 4€/mois. Si cette pratique est courante chez les FAI, parfois d’anciens abonnés malins en profitent en contactant le service fidélisation de Free au 3244

J'ai réussi à avoir €5 de réduction par mois sur ma Freebox delta, c'est déjà ça de pris 😁 Et vous ? pic.twitter.com/oTkSmsAmvq — Alex De-Lekon🏳️‍🌈🇫🇷🇧🇪 (@Leo_Alex_) August 11, 2022

