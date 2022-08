Le plan d’Orange pour l’ADSL critiqué, le déploiement de 5G de Free est-il le plus logique ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Les concurrents ne sont pas les seuls à scruter le plan de fin du cuivre d’Orange

Dans une réponse apportée dans le cadre d’une consultation publique lancée en début d’année par l’Arcep sur le projet d’extinction du réseau cuivre d’Orange, les concurrents dont SFR multiplient les propositions. L’opérateur souhaite une vraie transparence et un accompagnement digne de ce nom pour ne pas laisser des clients sur le carreau. Et ils ne sont pas les seuls à apporter leurs contributions, nos lecteurs aussi donnent leurs avis dont Edsetton qui considère qu’Orange est encore trop lent.

Mais il ne faut pas oublier que les apport à la consultation publique de la part des opérateurs concurrents fait également jouer le rapport de force. C’est de bonne guerre.

Free est-il le plus raisonnable dans son plan pour déployer la 5G ?

A quel réseau Free Mobile accrochez-vous, la 5G ou à la 4G ? L’opérateur vient de remettre à neuf les données de sa carte de couverture mobile. En prenant connaissance de la part de sites 5G 3.5 GHz et 700MHz, certains se sont alors questionnés sur les stratégies actuellement mises en places par les opérateurs.

Amazon Prime se sépare d’un service, les avis sont mitigés

Avis aux utilisateurs du service de Drive d’Amazon pour stocker vos documents, il va falloir changer de crèmerie. Dans un e-mail, la firme américaine explique que le service de stockage dans le cloud sera arrêté à la fin de l’année 2023. Les abonnés Amazon Prime bénéficiaient grâce à ce service de 5Go de stockage pour tout type de fichiers, pouvant être étendu moyennant paiement. Le service sera remplacé par Amazon Photos, qui se concentre pour sa part uniquement sur les images (vidéos comprises). Une nouvelle qui fait réagir certains, surtout à l’heure où l’abonnement va bientôt augmenter.

Certains en revanche sont plus pragmatiques, considérant que le service n’était pas si intéressant que cela.

Une appli disparaît et Free Mobile est attendu au tournant

Un clap de fin brutal pour une application qui a su faire ses preuves et rendre service aux abonnés Free Mobile pendant de longues années. A défaut d’une app officielle développée par Free Mobile espérée depuis 10 ans bien que jamais promise, “Free Mobile – Mon Compte” se présente comme l’unique application permettant aux abonnés Free Mobile de suivre très facilement leur consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, mais aussi d’accéder au hors-forfait et au détail des factures, à la messagerie visuelle ou encore aux cartes de zones de couverture de l’opérateur. Ce service a cependant fait ses adieux suite à la fin du contrat de sous-licence. Les abonnés redoublent alors de commentaires pour réclamer un remplacement par une appli développée directement par l’opérateur.

Attention, Free Mobile n’est pas dangereux pour les chauve-souris !

Pour un collectif dans l’Aisne, l’antenne-relais prévue par Free Mobile dans leur commune doit changer de place. Plusieurs arguments sont évoqués pour s’opposer au projet : le site est en effet situé proche d’un habitat provisoire construit après la 1ère guerre mondiale et porterait également atteinte aux chauves-souris (rhinolophes) occupant les alentours. L’espèce présente est en effet protégée et les riverains s’inquiètent de voir les mammifères nocturnes changer de localisation, moins chargée en ondes. Un argument qui ne tient cependant pas vraiment la route…

Face à un argument aussi insolite, certains n’hésitent pas à s’emparer de la situation pour un peu d’ironie…

