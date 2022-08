Abonnés Freebox et Amazon Prime : un service utile va disparaître l’année prochaine

En 2023, le service Amazon Drive fermera définitivement, mais Amazon Photos restera actif.

Avis aux utilisateurs du service de Drive d’Amazon pour stocker vos documents, il va falloir changer de crèmerie. Dans un e-mail, la firme américaine explique que le service de stockage dans le cloud sera arrêté à la fin de l’année 2023. Les abonnés Amazon Prime bénéficiaient grâce à ce service de 5Go de stockage pour tout type de fichiers, pouvant être étendu moyennant paiement.

Le but affiché par Amazon est de pouvoir se concentrer sur Amazon Photos, service de stockage en ligne de photos et de vidéos qui permet le stockage illimité d’images fixes et jusqu’à 5Go de vidéos pour les abonnés Prime. Plusieurs étapes sont prévues pour la fermeture du service : dès le 31 octobre prochain, l’application mobile disparaîtra des divers magasins d’applications. A partir du 31 janvier, plus aucun document ne pourra être sauvegardé mais il sera toujours possible de consulter les anciens jusqu’au 31 décembre 2023, date de fermeture définitive du service.

Il faudra donc faire basculer vos documents textes ou autre vers une autre sauvegarde sous peine de les voir supprimés à la fin de l’année prochaine. Amazon précise cependant que les photos et vidéos déjà stockées sur Amazon Drive ont déjà) été migrées vers Amazon Photos, qui reste donc en place.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Il est également proposé en option pour les autres abonnés Freebox, mais son tarif augmentera bientôt.

Source : 01net

