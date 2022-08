Iliad de nouveau épinglé en Italie pour ses slogans

La communication publicitaire de l’opérateur n’est pas au goût de tout le monde.

Une fois de plus, les mots choisis par Iliad pour promouvoir ses offres italiennes ne plaisent pas à l’Institut d’autodiscipline publicitaire. Sont ici mis en cause plusieurs slogans utilisés sur internet et sur des panneaux, jugés comme trompeurs et dénigrants vis-à-vis des concurrents.

Suite à la recommandation de Vodafone Italia et Windtre, l’autorité s’est en effet penchée sur plusieurs supports promotionnels de l’opérateur, notamment le slogan mettant en avant le récent cap franchi des 9 millions d’abonnés mobiles. “9 millions de personnes ont déjà choisi Iliad. Et toi ? Faites confiance à celui qui l’a !“, affirmait alors l’opérateur, une phrase jugée trompeuse par la jury de l’IAP.

La mention “Premier opérateur mobile en Italie pour le rapport qualité/prix” a été jugée dénigrante et l’allégation “assistance de qualité en moins de 25 secondes” a elle aussi été critiquée. Iliad pour sa part a apporté son droit de réponse à nos confrères d’UniversoFree :

« Plus de quatre ans d’activité montrent que pour iliad transparence et l’attention à l’utilisateur sont un fait, pas une affirmation publicitaire : c’est certifié par différents instituts tiers, mais c’est surtout certifié par la confiance qui nous est accordée. par un nombre toujours croissant d’utilisateurs. Nous sommes surpris que la plainte vienne d’opérateurs dont l’histoire est pleine de plaintes et de condamnations pour des comportements qui ne vont certainement pas dans le sens de la transparence et de la protection des utilisateurs. Notre transparence et l’attention que nous mettons dans le service que nous offrons à nos utilisateurs restent un fait, attesté par le taux de satisfaction de plus de 97% (comme en témoigne une étude Ipsos de janvier 2022 ) et par les évaluations tierces que certaines institutions , comme ITQF, sur la valeur de notre offre et le niveau de notre assistance aux utilisateurs, ainsi que sur l’augmentation constante de nos utilisateurs. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox