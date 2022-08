Ils s’opposent à Free Mobile pour protéger le patrimoine et les chauves-souris

Pour ce collectif dans l’Aisne, l’antenne-relais prévue par Free Mobile doit changer de place.

Un collectif prêt à défendre son village et même ses habitants nocturnes. Un collectif d’habitants de Manicamp s’est réuni devant la mairie de leur commune ce samedi pour s’opposer au projet d’installation d’une antenne-relais Free Mobile sur une parcelle au nord du village. L’emplacement est jugé trop proche des maisons et la communication de Free est remise en cause.

« On est mis devant le fait accompli! Pas d’enquête publique pour installer ce pylône de 32 mètres de haut au milieu des maisons ! » déplore le maire Luc Degonville, soulignant cependant ne pas être hostile à l’implantation d’une antenne. « Je souhaite être force de proposition dans la localisation de cette antenne ! » ajoute-t-il. La commune avait pour sa part proposé d’autres sites, qui n’ont pas été retenus par l’opérateur.

Outre la proximité avec les habitations, d’autres arguments sont mis en avant pour s’opposer au projet. Le site est en effet situé proche d’un habitat provisoire construit après la 1ère guerre mondiale et porterait également atteinte aux chauves-souris (rhinolophes) occupant les alentours. L’espèce présente est en effet protégée et les riverains s’inquiètent de voir les mammifères noctures changer de location, moins chargée en ondes. Les habitants ont par ailleurs décidé de porter l’affaire devant le tribunal administratif avant le 15 août.

Source : L’Union Laon (version papier)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox