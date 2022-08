Free Mobile veut prolonger l’itinérance Orange pour ses abonnés, mais l’utilisez-vous encore ?

Univers Freebox lance un nouveau sondage à destination des abonnés Free Mobile autour de leur utilisation de la 2G et 3G d’Orange en itinérance nationale.

Alors que contrat d’itinérance 2G et 3G entre Free Mobile et Orange doit prendre fin à la fin de l’année, le trublion cherche à le prolonger jusqu’en 2025. Les deux opérateurs sont déjà mis d’accord sur un éventuel renouvellement, en attendant le feu vert de l’Arcep.

La logique voudrait pourtant qu’un tel prolongement ne soit pas du plus grand intérêt pour les abonnés Free Mobile. Tout d’abord, le réseau Orange ne représente que 1% du trafic des abonnés, et le débit y est plus que limité. Ainsi que l’expliquait Xavier Niel en 2020 devant les députés “le contrat d’itinérance, c’est de la 3G sur laquelle on a de la data qui va à la vitesse de la data 2G, au-delà de ça, on s’est retrouvé avec une difficulté, c’est que Free n’a pas de 2G en France, et on a pourtant des abonnés 2G”.

Depuis, Free a été autorisé à déployer de la 2G, et il a commencé à le faire depuis le début de l’année, mais avec 373 antennes activées, c’est encore trop peu pour couvrir le territoire. Sur ce point, l’itinérance reste une solution toute trouvée. Reste à savoir combien de clients Free Mobile utilisent encore aujourd’hui l’itinérance. Depuis plusieurs mois, l’opérateur de Xavier Niel interdit même le réseau d’Orange à certains abonnés dans des zones qu’il couvre en propre. Afin d’en savoir plus sur l’utilisation de l’itinérance chez les abonnés Free Mobile, Univers Freebox vos propose un nouveau sondage.

····· Sondage Abonnés Free Mobile, utilisez-vous encore l'itinérance Orange, et comment ? Oui, j'utilise encore la 2G en itinérance Orange

Oui, je me connecte encore en 3G au réseau d'Orange

Il m'arrive rarement d'être en itinérance 2G/3G Orange

Non, je suis constamment connecté au réseau Free Mobile

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox