Fin du réseau cuivre : le plan d’Orange ne convient pas à SFR en l’état, l’opérateur demande “une transparence totale”

Depuis, les travaux concernant le démantèlement du réseau ADSL sont effectués sous l’égide de l’Arcep au sein d’une réunion mensuelle regroupant tous les acteurs concernés. “Toutefois, un projet industriel de cette ampleur ne peut pas se décider ni se piloter en fonction de l’avancement des discussions d’un groupe de travail piloté au mois le mois“, estime SFR. Le message est passé puisque l’Arcep considère aujourd’hui comme “essentielle la mise en œuvre par Orange d’une gouvernance (nationale et locale) et d’un pilotage de projet adaptés aux enjeux et difficultés d’un tel chantier”, a fait savoir la semaine dernière l’Autorité laquelle veillera “au respect du cadre défini par ses décisions et notamment aux conditions relatives aux critères de fermeture du réseau, et aux obligations portant sur la transparence et le partage des données avec les opérateurs tiers”

Le document d’Orange mis en consultation ne le séduit pas en l’état. “Pendant la période de transition 2020-2025, subsistent, en particulier, bien trop d’incertitudes pour justifier une possible réduction des délais de préavis et de fermetures commerciales et fermeture techniques dans les zones concernées”, soutient SFR qui demande que le régulateur “développe une doctrine stable, laquelle permettrait une plus grande sécurité juridique et une organisation structurée de ces projets sans nuire aux conditions d’exercice de la concurrence sur les marchés de gros comme de détail”.