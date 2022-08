Fin du réseau cuivre : plein d’inquiétude face au plan d’Orange, Bouygues Telecom expose des risques importants

Selon l’opérateur de Martin Bouygues, “si la fermeture commerciale nationale voulue par Orange à partir de 2026 peut sembler séduisante à des fins de communication simplifiée vers le grand public, elle lui fait finalement courir un risque inutile”. Conditionnée dans le plan à la finalisation totale, et dans les délais, du plan France Très Haut Débit, cette fermeture “met en risque la totalité du plan de fermeture”, estime Bouygues Telecom qui propose de s’affranchir de la fermeture commerciale nationale prévue dans 4 ans, pour mettre en place un mécanisme s’adaptant automatiquement à l’avancée du plan THD. De son côté, Orange pourra juger la position de son rival comme inexacte puisqu’il prévoit une fermeture technique dans 180 communes à compter de 2024.

Autre volonté d’Orange dans le viseur, la remise en cause du principe de complétude des déploiements fibre, même si des retards se profilaient, afin mener à bien coûte que coûte la fin des offres ADSL. “Cette remise en cause est particulièrement préoccupante car elle renforce le risque de « déclassement numérique » déjà ressenti par certains de nos concitoyens. Ainsi, les fermetures techniques doivent dans un premier temps concerner les communes où le 100% fibre est atteint (selon l’observatoire Arcep 11 000 communes, représentant près de 18M de locaux, avaient déjà dépassé les 90% de couverture fibre fin 2021). Dans un second temps, un relâchement progressif de la contrainte liée à la couverture fibre pourrait être envisagé à condition de garantir un accès fibre à tout client bénéficiant aujourd’hui d’un accès cuivre actif”.