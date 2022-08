Les Français laissent dormir 11,4 milliards d’euros de smartphones, tablettes et autres chez eux

A l’heure où le recyclage des produits électroniques est promu notamment par les opérateurs, une étude se penche sur les appareils laissés dans nos placards.

Une sacrée somme dormant dans nos maisons. D’après une enquête menée par OnePoll pour ecoATM, une entreprise américaine spécialisée dans le rachat de smartphones, les Français possèdent 11.4 milliards d’euros d’appareils électroniques non-utilisés chez eux. Soit 392.50€ de smartphones, tablettes, PC ou consoles de jeux prenant la poussière par consommateur.

L’appareil le plus fréquemment laissé à l’abandon est le smartphone. Un adulte Français en possèdera en moyenne 5.2 tout au long de sa vie, mais un Français possèderait 2,3 smartphones actuellement en moyenne selon l’étude. 27% des adultes français en possèderaient plus de trois. Se questionnant sur les habitudes des Français, l’étude interroge également les sondés et un sur dix déclare avoir recyclé plusieurs téléphones portables.

Plusieurs opérations menées par divers acteurs dont les opérateurs visent cependant à changer cela, notamment en installant des boîtes de collectes dans les boutiques de Free,Orange ou d’autres, dans le but de recycler ou reconditionner nos vieux terminaux ou encore d’autres initiatives comme des campagnes massives de récolte d’appareils usagés.

