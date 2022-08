Free Ligue 1 : une nouvelle interface pour tous les abonnés Freebox, du direct au bord des terrains, et 50 abonnements à gagner

Avis aux fans de foot n’étant pas abonnés Free, c’est votre chance d’accéder gratuitement à tous les extraits en quasi-direct du championnat de Ligue 1. Pour ceux en profitant déjà, Free annonce les changements pour la saison 2022/2023.



Alors que la saison reprend, Free Ligue 1 s’active. Le service 100% foot proposé par Free évolue pour cette nouvelle saison et son directeur, Frédéric Goyon, dévoile les nouveautés alors que le coup d’envoi des premiers matchs va bientôt retentir.

Une nouvelle interface est proposée sur l’application TV disponible sur les Freebox, en choisissant le canal 63. A noter également l’arrivée déjà annoncée de plusieurs nouvelles têtes dont Alexandre Ruiz, figure emblématique de beIN Sports mais aussi Julian Palmieri, 169 matchs en ligue 1 (SC Bastia, Lille LOSC, FC Metz), Aurore Thibault ainsi que Rio Mavuba, ancien champion du LOSC.

Nos abonnés Freebox peuvent d'ores-et-déjà faire connaissance avec la nouvelle interface de l'application TV (canal 63), dont le design et la navigation ont été entièrement revus, sur le modèle de l'application mobile que vous semblez beaucoup apprécier. pic.twitter.com/V4S9FXxLr8 — Frédéric Goyon (@RivaolJV) August 5, 2022

Ces derniers seront présents “chaque semaine, au coeur de l’affiche de la journée pour vous faire vivre l’avant-match en bord terrain puis vivre la rencontre à vos côtés“. Cela se déroulera sur les réseaux sociaux de Free Ligue 1, à savoir YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Le premier rendez-vous de ce format social et libre antenne sera ce soir sur YouTube, pour le match entre l’OL et Ajaccio, avec une prise d’antenne dès 19h30 sans coupure, sans publicité et ce jusqu’à l’après-match qui contiendra un débrief, des interviews flash…

Alexandre Ruiz présentera également une revue de presse dédiée à la Ligue 1 avec l’interview d’un coach ou un joueur. Le premier épisode est d’ores et déjà sorti sur la chaîne YouTube de Free Ligue , avec l’entraineur de l’AS Monaco, Philippe Clément.



Des abonnements à gagner

Free et son partenaire l’OGC Nice mettent en jeu un lot d’abonnement payants au service Free Ligue 1. Le service est offert pour les abonnés Freebox et pour les abonnés aux forfaits Série Free et à 19.99€/mois de Free Mobile, et permet de recevoir sur son téléphone tous les moments forts du championnat sous formes d’extraits vidéos, en quasi-direct.

Les intéressés ne bénéficiant pas déjà de l’offre, ceux étant abonnés chez un autre opérateur ou au forfait à 2€ par exemple, peuvent directement partager le tweet ci-dessous et suivre le compte officiel de Free Ligue 1. Au total, 50 abonnements d’une valeur de 3.99€/mois sont en jeu.

✍️ L'OGC Nice est fier de s'associer une saison de plus avec @FreeLigue1 Pour fêter ça, #FreeLigue1 offre 50 abonnements premium à son appli ! Ça vous dit d'avoir accès gratuitement à tous les meilleurs moments de la #Ligue1 ? 🚨 RT + Follow @FreeLigue1 pour tenter votre chance pic.twitter.com/TMTkVQg4X5 — OGC Nice (@ogcnice) August 4, 2022

Pour rappel, l’application Free Ligue 1 est disponible gratuitement sur iOS et Android et le service est également présent sur la chaîne 63 de votre Freebox. Si vous ne faites pas partie des heureux élus, sachez qu’avec un accès gratuit, vous pouvez tout de même accéder aux buts et résumés des matchs ainsi qu’aux divers contenus originaux proposés par Free Ligue 1. L’ensemble de son offre gratuite est aussi disponible sur le site internet : www.free-Ligue1.fr

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox