Le successeur d’HBO Max n’arrivera pas en France avant l’automne 2024

Le déploiement d’HBO Max à l’international, c’est fini et il faudra attendre encore au moins deux ans avant de voir arriver son remplaçant dans l’Hexagone.

Suite au rachat de Warner Bros, propriétaire de HBO, par Discovery, un gros changement de programme est en cours. Si HBO Max a commencé à s’exporter en dehors des États-Unis, notamment en Europe mais aussi en Amérique latine, le groupe issu de la fusion a décidé de cesser son déploiement à l’international. A la place sera lancé un nouveau service, fusionnant les contenus de HBO Max et de Discovery+.

La plateforme, dont le nom est encore inconnu, fera donc office de remplaçant et de successeur à HBO Max et la firme américaine a dévoilé son calendrier de lancement. La France fait partie des derniers servis. Cela commencera aux États-Unis l’été prochain, avant d’aller s’installer sur les marchés où l’une des deux services est déjà installé. L’Amérique Latine verra arriver ce service en automne 2023 et les pays européens concernés au début de l’année 2024. Pour les nouveaux marchés, dont la France fait partie, il faudra attendre au moins jusqu’à l’automne 2024 pour découvrir ce service.

Ce changement soulève plusieurs questions concernant les contenus en eux-même. En effet, la date supposée de fin de l’accord avec OCS, principal distributeur dans l’Hexagone, est décembre 2022, mais qui les reprendra jusqu’au lancement du service ? Les regards se portent entre autre sur Canal+, qui lorgnerait les séries phares produits par la chaîne américaine.

Source : Les Numériques

