Apple adoptera dès cette année l’alternative aux mots de passe

Un projet ambitieux soutenu par Apple, Google et Microsoft : les passkeys seront utilisés par les appareils de la firme de Cupertino.

La fin des enchaînement de caractères pour s’identifier se profile. Le géant américain entend utiliser les passkeys sur iPadOS, iOS et MacOS dès l’automne prochain. Cette technologie vous permet de vous identifier via un système de clés cryptographiques. L’une est stockée par le fournisseur de service : application, plateforme… et l’autre sera stockée sur votre appareil. Ainsi, il ne suffira que de s’authentifier sur son iPhone, Mac ou iPad pour valider la connexion grâce aux technologies déjà présentes pour déverrouiller votre terminal.

La technologie ne remplacera pas tout de suite le mot de passe partout. En effet, les développeurs d’application et de site web doivent également les utiliser. Ces derniers ont d’ores et déjà les outils pour le faire et d’après des responsables d’Apple, ils sont plutôt motivés pour se débarrasser des mots de passe. En effet, les clés publiques stockées n’auront aucune valeur, contrairement à celle privée stockée sur le téléphone.

« Cela va donc réduire la responsabilité des développeurs exécutant des services… et les développeurs voudront en profiter en raison de la diminution de la responsabilité », explique la firme de Cupertino. Apple a également prévu de synchroniser les passkeys à travers tous les appareils de l’utilisateur, avec un outil dédié pour les terminaux Apple et un système de code QR pour les autres.

Source : Tom’s Guide via Presse Citron

