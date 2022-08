Orange, Free, SFR et Bouygues vendent 95% des forfaits mobile, la part de marché des MVNO est en chute libre

Toujours plus de forfaits sans engagement en France, un peu moins de portabilités, un marché entreprise en progression et des MVNO amoindris, l’Arcep dévoile les chiffres du marché du mobile pour le 2e trimestre.

“Au 30 juin 2022, le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) atteint 81,6 millions” dont 78,9 millions dans l’Hexagone, a annonce le 4 août l’Arcep dans son nouvel observatoire des marchés des services mobiles au 2e trimestre 2022.

Motif de satisfaction pour les opérateurs, l’accroissement annuel du nombre de cartes se maintient à plus de 2 millions soit une progression de 500 000 unités entre fin mars et fin juin. Le régulateur note un niveau identique à celui observé un an auparavant. “La croissance provient intégralement du segment post-payé, au sein duquel le nombre de forfaits augmente de 580 000 en un trimestre, soit 85 000 cartes supplémentaires par rapport au deuxième trimestre 2021” peut-on lire.

Sans surprise, le nombre de cartes prépayées diminue quant à lui de 75 000 au cours du trimestre, “un niveau de contraction qui reste modéré pour la deuxième année consécutive”. Leur proportion s’élève désormais à 9 % environ au niveau national.

Autre enseignement, la perte de terrain des MVNO. En métropole, les acquisitions d’opérateurs virtuels intervenues au cours du trimestre, à savoir l’intégration de la base d’abonnés de Coriolis Telecom et Syma dans celle de SFR à la suite de leur rachat, engendre une baisse de part de marché de ces acteurs qui s’élève désormais à 6,7 % contre près de 8,3 % le trimestre précédent. “Si 94,9 % des ventes de forfaits réalisées au cours du trimestre sont issues des opérateurs de réseaux, la majorité des ventes de cartes prépayées reste opérée par les opérateurs mobiles virtuels : 50,6 % des ventes brutes ce trimestre. Cette part diminue toutefois de 11,6 points en un an, en raison des consolidations successives intervenues depuis un an et demi”, indique par ailleurs le régulateur.

Le marché des entreprises apparaît aussi très dynamique sur la période, l’arrivée de Free Pro l’année dernière semble y contribuer. “La croissance auprès de cette clientèle contribue pour plus de 25 % à la progression du nombre total de cartes SIM, alors que ce segment de marché ne représente que 15 % du nombre total d’unités en service”, soit 10,7 millions.

Enfin, le nombre de clients qui ne sont pas ou plus engagés auprès de leur opérateur progresse à un rythme soutenu. “En hausse de 3,1 points en un an, leur part atteint 75,0 % ce trimestre”. En revanche, le nombre de numéros conservés par les abonnés suite à un changement d’opérateur diminue pour la première fois depuis un an et demi (- 9,3 % en un an). La portabilité se maintient toutefois au niveau élevé de 1,6 million au cours du trimestre. Il y a un an, une forte progression avait été constaté à la suite du rebond de l’activité économique post-covid.

