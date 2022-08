C’est officiel, Canal+ Décalé cessera bientôt d’émettre

Canal annonce à ses abonnés la fin de la chaîne à la fin de l’été.

La fin d’une époque. Canal+ Décalé existait depuis 2005 sous ce nom et la chaîne s’arrêtera le 29 août prochain. A la place, tous les abonnés disposant de la chaîne Canal+ pourront bénéficier dès le 31 août de la nouvelle chaîne Canal+ Sport 360, déjà présentée par la filiale de Vivendi durant le mois de juillet dernier.

“Cette chaîne viendra compléter l’offre afin de proposer un traitement riche, immersif et innovant de sports spectaculaires et sensationnels : tous les essais et qualifications de MOTOGP™, le WRC, l’affiche du samedi soir de Ligue 1 UberEats mais aussi le sail GP, le Padel, l’Eurobasket, la boxe…” précise le groupe Canal.

Il ne s’agit pas de la seule nouvelle chaîne à venir dans les offres Canal. Les abonnés Canal+ Sport pourront en effet découvrir Canal+ Foot à la même date.

