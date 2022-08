Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free retire illico ses pubs Freebox d’un site complotiste et antisémite, une panne WiFi engendre une crise de spasmophilie

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Quand Sleeping Giants, collectif citoyen de lutte contre le financement du discours de haine, découvre des pubs Free sur un site complotiste russe et antisémite, l’opérateur rectifie tout de suite le tir.

Bonjour @slpng_giants_fr,

C’est une erreur rectifiée, merci pour le partage d’info 🙏 — Free (@free) July 28, 2022

« je peux voir votre carte d’identité s’il vous plaît ? ». Paraître plus jeune que son âge peut être déplaisant parfois !

J’suis morte le technicien d’internet qui arrive à la maison et qui me demande choqué quel âge j’ai parce qu’il a pas le droit d’intervenir si y’a pas une personne majeure J’ai 22 ans monsieur — Hélèna Claris (@HelenaClaris) August 3, 2022

La cyberdépendance dans toute sa splendeur. Netflix plutôt que les balades en forêt.

Panne du wifi ce matin dans la maison de vacances et plus de netflix. Au bout de 3 heures suis allé voir mon ado et là il était en pleine crise de spasme en lévitation au dessus du lit, les objets volaient et sa tête a fait un 360 degrés en vomissant. Je crois qu’il le vit mal. — Rod Serlings (@Rod___Serling) July 31, 2022

Quand la démocratisation du multi-TV et des écrans simultanés changent la vie de famille ! Et donnent un coup de vieux aux parents.

Moi: – Quand j’avais votre âge, on devait tous regarder la même chose, au même moment, sur le même écran… Mes enfants: – mais nooooon !!!! — LaetitiaCastwa (@tweetleti) July 30, 2022

Un chargeur secteur, une base ou un bloc ?

Bon j’en ai marre, comment vous appelez cet objet vous ? pic.twitter.com/CUjDvTutMa — Basti Ui ✌️ (@BastiUi) July 30, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox