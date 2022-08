Starlink réduit de moitié le prix de son offre internet par satellite

Après avoir fait grimper le prix de son kit de connexion, la filiale de Space X réduit drastiquement le coût de son abonnement.

Un abonnement tout de même moins onéreux. Depuis hier, le tarif d’abonnement pour la solution d’internet par satellite en France de Starlink est passé de 99€/mois à 50€ mensuels, avec des frais de livraisons gratuits, contre 59€ auparavant.

Une nouvelle qu’il convient de contrebalancer par la hausse, en mars dernier, de son kit d’installation soit l’antenne, le routeur etc, passé de 499€/mois au début de l’année à 634€ dorénavant. Cependant, sur le long terme, l’offre devient tout de même plus avantageuse, le prix proche de la centaine d’euros ayant surpris beaucoup de consommateurs lors du lancement de cette solution. Cette baisse de prix concerne également les abonnés actuels.

Dans un mail envoyé aux clients, Starlink précise cependant qu’une nouvelle politique sera mise en place dès octobre prochain concernant les débits et la consommation data. En effet, si la data illimitée reste d’actualité, la firme priorisera ceux consommant moins de 250 Go par mois et au delà, la connexion pourra être moins rapide. « Les utilisateurs peuvent également choisir d’acheter des données supplémentaires pour récupérer la priorité à 10 €/100 Go. La priorisation est basée uniquement sur l’utilisation des données, sans tenir compte du fournisseur de contenu. », explique la filiale de Space X.

Source : Numerama

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox