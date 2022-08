Les applications Free n’intéressent pas tous les abonnés, une appli délaissée fait de la résistance

Parmi nos lecteurs, près d’un tiers n’utilisent aucune des applications proposées par l’opérateur de Xavier Niel.

Quelle application officielle de Free utilisez-vous le plus ? Telle est la question qu’Univers Freebox vous a posé en juin dernier. Parmi la sélection d’outils proposés sur les divers magasins d’applications par l’opérateur de Xavier Niel, une grande partie sont assez peu utilisées au final. Le sondage a récolté 3 427 réponses et donne une certaine idée des applications favorisées par les abonnés.

Pour 31% des sondés, la réponse est toute trouvée : ils n’utilisent aucune application développée par l’opérateur. L’outil le plus utilisé est Freebox Connect avec 21% des voix, ce qui peut s’expliquer par les nombreuses fonctionnalités proposées et surtout du fait qu’elle permet des manipulations et des analyses du WiFi assez simples. En somme, un usage qui peut forcément concerner tous les abonnés voulant s’assurer d’une bonne connexion sur le web.

Cependant, la deuxième place est occupée par l’application Freebox, anciennement désignée sous le nom de Freebox Compagnon (19%). L’application regroupant des fonctionnalités autour de la domotique, de la gestion de disque dur et du WiFi entre autres est pourtant assez peu mise à jour et ne devrait plus proposer de nouveautés. Parmi les commentaires d’abonnés, certains évoquent comme raison des fonctionnalités plus simples, notamment au niveau du programme TV.

On aurait pu s’en douter, Oqee est la troisième du classement des applis les plus utilisées avec 18% des votes. L’accès à l’application sur mobile ayant été étendue aux abonnés Freebox mini 4K récemment a pu jouer sur ce résultat et la possibilité d’accéder à ses chaînes partout reste un bon point.

Sans surprise, les applications aux utilités bien plus spécifiques sont bien moins utilisées. Mais Freebox Home, malgré le fait qu’elle soit réservée aux abonnés Freebox Delta avec un équipement domotique est tout de même utilisée par 4% des sondés. Vient ensuite Freebox Files, la capacité de gérer le disque dur ou tout stockage connecté à sa Freebox ne séduit que 3% des abonnés. Free Ligue 1 pour sa part, bien qu’offert à tous les abonnés Freebox, séduit également 3% des sondés et enfin, l’appli Free Assistance remporte 2% des voix.

Il faut cependant rappeler qu’une nouvelle tête viendra compléter cette liste. En effet, Free prépare un nouvel outil dédié à la gestion du compte des abonnés Freebox, actuellement en développement dans une phase d’alpha. Elle permet d’accéder au détail de son offre, de gérer ses factures ou même de bénéficier de l’assistance, il reste à voir si cette dernière parviendra à séduire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox