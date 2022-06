Abonnés Free : quelle application officielle de votre opérateur utilisez-vous le plus ?

Free propose de nombreuses applications officielles pour améliorer l’expérience des abonnés Freebox, mais laquelle est la plus utilisée ?

Il y a du choix. L’opérateur de Xavier Niel propose toute une sélection d’outils disponibles sur iOS et Android, certaines servant à optimiser votre utilisation de la Freebox quand d’autres proposent un service supplémentaires. Aujourd’hui, nous voulons savoir laquelle d’entre elle est plébiscitée par les Freenautes.

Vient tout d’abord la trinité des nouvelles applications Freebox. Elle comprend Freebox Connect, s’adressant à ceux voulant sécuriser et contrôler leur WiFi simplement depuis leur smartphone, mais aussi Freebox Home, pour les abonnés Freebox Delta équipés en domotique et voulant gérer leur maison connectée. Sans oublier Freebox Files, qui permet de contrôler le disque dur de votre Freebox (ou tout autre espace de stockage y étant connecté) sans bouger de votre canapé.

Ces trois applications sont les héritières de l’application Freebox, qui comprend ces usages ainsi qu’une fonctionnalité dédiée au guide des programmes télévisuels. Si cette dernière n’a pas été mise à jour depuis près d’un an et demi et doit être déréférencée des magasins d’applications d’iOS et Android, elle reste encore fonctionnelle.

En cas de problème ou de recherche d’informations, vous pouvez également vous tourner vers Free Assistance, qui propose des conseils, indique des informations sur les nouveautés Freebox et permet notamment de rentrer en contact avec les conseillers Free.

Pour un côté plus divertissant, on peut également parler d’Oqee, qui est disponible sur mobile pour les abonnés Freebox Pop, Révolution et Delta, soit la majorité des détenteurs d’une Freebox. Cette dernière permet d’accéder en mobilité à tous les programmes inclus dans votre offre TV facilement, avec un système de recommandation.

Enfin vient également Free Ligue 1, service inclus pour tous les abonnés Freebox et pour les abonnés aux forfaits à 19.99€ et Série Free de l’opérateur de Xavier Niel. Dédiée aux fans de foot, cette application permet d’accéder en quasi instantané aux actions majeures de toutes les affiches de la Ligue 1.

Ainsi, vous avez la parole : quelle application officielle de Free utilisez-vous le plus ? Vous pouvez répondre à notre sondage ci-dessous ou sur la page d’accueil d’Univers Freebox, dans le bandeau latéral droit.

····· Sondage Abonnés Free : quelle application officielle de votre opérateur utilisez-vous le plus ? Freebox Connect

Freebox Files

Freebox Home

Application Freebox (ex-Compagnon)

Free Ligue 1

Oqee

Free Assistance

Je n'utilise pas d'applications de Free