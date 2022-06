Clin d’oeil : quand un poteau d’Orange fait le piquet au beau milieu de la route

Depuis neuf jours, un poteau d’Orange trône fièrement au milieu de la route et cause bien des soucis au maire de la commune.

Un poteau brisé qui a trouvé un nouvel emplacement tout seul. Le dimanche 22 mai, à Marzy dans la Nièvre, de fortes intempéries ont radicalement endommagé cette installation qui ne tient désormais debout que grâce aux câbles de fibre optique. Le hic, c’est qu’il a été déplacé de son emplacement initial et se retrouve… en travers de la chaussée.

Des mesures ont été prises sur cette route départementale pour éviter les accidents. Une déviation a ainsi été mise en place par le Conseil départemental. La situation est plutôt burlesque de l’avis de certains passants et randonneurs, ironisant sur le fait “qu’il n’ira pas plus loin” et s’étonnant de cette image assez atypique.

Crédit photo : Le Journal du Centre

La plaisanterie n’est cependant pas du goût de tout le monde et notamment du maire de la commune, Louis-François Martin. “C’est du foutage de gueule” peste-t-il, expliquant avoir contacté ” le Conseil départemental, les pompiers, les gendarmes, la préfecture et le principal concerné, Orange. Tout ça dès le lundi suivant les intempéries.” Sans succès puisque neuf jours plus tard, le poteau trône toujours fièrement sur la D266.

Un situation qui n’a pas l’air de vouloir être résolue rapidement. La préfecture en effet suggère à la mairie de faire les travaux nécessaires et d’envoyer directement la facture à l’opérateur historique. Ce à quoi l’élu rétorque, acide, « ils sont drôles. Je n’ai pas la compétence sur cette route départementale ».

Le conseil départemental pour sa part a déclaré hier vouloir “apporter une réponse dès que possible à cette problématique“, alors que le service communication d’Orange se renseignait sur la situation.

Source : Le Journal du Centre