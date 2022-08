Un vol de câble prive une commune d’ADSL depuis un mois, les habitants contraints de s’adapter en attendant Orange

Face à la malveillance, la réparation prend parfois trop de temps.

Les habitants de Saint-Léonard-des-Bois, dans les Alpes Mancelles, sont plutôt médusés de la lenteur d’Orange. Le 8 juillet dernier, plus de deux milles mètres de cuivre ont été volés, privant les habitants et commerçants du village de téléphonie et d’ADSL, sans aucune résolution depuis . Une situation d’autant plus contraignante que le village est particulièrement touristique l’été.

La situation touche 446 abonnés Orange, mais aussi ceux d’autres opérateurs et seuls les abonnés équipés de la fibre sont épargnés. Cependant, pour la téléphonie fixe, tout le monde subit la situation de la même manière : injoignable sur son combiné à la maison. Le réseau mobile continue de fonctionner, mais l’ensemble de la commune n’est pas forcément bien couverte. Si bien que lorsqu’un habitant n’a pas de portable, notamment chez les personnes âgées, les voisins peuvent vite s’inquiéter. C’est l’anecdote que raconte Pascal Delpierre, maire de la commune, qui a appelé les pompiers pour intervenir chez une senior que ses enfants n’arrivaient plus à joindre et qui ne répondait pas à la porte. Plus de peur que de mal, puisque cette dame “était tranquillement en train de manger“.

Les habitants et les commerçants contraints de s’adapter

Ainsi, la solidarité doit s’organiser par exemple pour veiller sur les anciens du village avec les voisins et les familles. “Nous n’avons pas d’autres moyens. Orange met un temps fou pour réparer”, explique l’édile. D’autant plus qu’aucune réponse n’est apportée par l’opérateur : “un interlocuteur sur la ligne réservée aux urgences des collectivités m’a même dit que Saint-Léonard-des-Bois n’existe pas, que sans doute c’était une commune nouvelle. Et depuis le 8 juillet, je n’ai vu personne d’Orange, c’est navrant.”

Pour les commerçants encore à l’ADSL, la situation n’est pas rose non plus. Patrick Guilmé, le patron du bar du village explique qu’il stockait ses paiements sur un terminal mais que depuis le 8 juillet, 4000€ dorment sans possibilité de transmettre à la banque. “Alors maintenant, je préviens les gens, je ne peux les servir que s’ils ont de la monnaie, sinon je les envoie chez mes collègues. Après souvent, ils viennent en groupe, il y a toujours quelqu’un qui a un billet” modère-t-il. S’il ne jette pas complètement la pierre à Orange, le fait de payer un abonnement pro et plus cher avec aucune alternative proposée ne l’enchante pas.

Dans un autre village touché, le gérant d’une école de pilotage de 4×4 déplore un retour en arrière, devant utiliser le courrier et les chèques. Il a même contacté Orange pour passer à la fibre et explique que quatre techniciens sont venus et lui ont indiqué qu’il était impossible d’être raccordé.

Source : Le Maine Libre Grand Mans (version papier)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox