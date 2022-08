OnePlus dévoile son nouveau modèle haut de gamme, tout en puissance et en vitesse

Le OnePlus 10T vient d’être présenté par le fabricant chinois. La promesse d’un smartphone haut de gamme performant et rapide.

Après un an sans version alternative, la logique de proposer une version différente de sa gamme de smartphone revient chez OnePlus avec le OnePlus 10T. Voici ce que la marque chinoise a présenté hier concernant ce modèle qui sera commercialisé le 25 août prochain.

L’accent est mis sur ses capacités techniques, avec le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, nommé Snapdragon 8+ Gen1, annoncée comme 30% plus performante que la version précédente. Le OnePlus 10T est proposé dans deux versions, avec 8 ou 16 Go de RAM et un stockage ultra rapide permettant de faire tourner 35 applis en fond et d’y retourner en un clin d’oeil d’après le fabricant. D’autres détails comme un nouveau système de refroidissement , une optimisation logicielle avec un moteur dédié au gaming et un système de 14 antennes à 360 degrés pour de bonnes performances réseau. A noter cependant, l’appareil est compatible WiFi 6, pas de WiFi 6E.

Côté autonomie, la batterie compte 4800 mAH et est compatible avec la charge rapide de 150W, avec une promesse d’une charge complète de 1 à 100% en 19 minutes. Pour les amateurs de photographie, comptez sur un capteur grand angle 50 mégapixels, un autre Ultra grand-angle avec 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels sur le dos de l’appareil et un capteur avant 16 mégapixels.

Vient ensuite la question du prix : comptez 729€ pour 8Go de RAM et 128 Go de stockage et 829€ pour 16Go de RAM et 256 Go de stockage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox