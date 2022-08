Apple : des éditeurs d’applications français portent plainte et réclament 1 milliard de dollars

Le Figaro et l’Équipe s’attaquent au géant américain, dénonçant ses pratiques commerciales.

Le Geste, fédération de 140 éditeurs français a décidé de prendre les armes face à la firme de Cupertino. Représenté par Le Figaro et l’Équipe, respectivement président et vice-président, ce groupe a décidé de porter plainte devant la justice américaine, en Californie, au nom des éditeurs d’applications sur iOS. Cette fédération n’éditant pas elle même d’application, ce sont les deux dirigeants qui ont du déposer le recours.

« Il s’agit d’une action en justice inédite de par sa dimension, son ampleur et ses enjeux. Nous défendons les éditeurs français, mais nous ouvrons la voie à ceux du monde entier et à une solution globale », explique Bertrand Gié, président du Geste et directeur du pôle News du Figaro. Parmi les critiques émises, les règles de validation des applications sur iOS sont jugées peu transparentes et faisant risquer aux développeurs d’être exclus du magasin. De plus, l’accès aux données des clients est jugé trop limité et le Geste veut ainsi plus de fluidité, des systèmes de paiements plus alternatifs et des paliers tarifaires plus souples.

« La stratégie d’Apple est d’infléchir sa position uniquement quand il y est forcé, en mettant en place des solutions qui s’appliquent dans les limites des frontières des pays en question. Or tous les éditeurs subissent les mêmes règles et les mêmes préjudices », pointe du doigt Fayrouze Masmi-Dazi, avocate du Geste. Cette dernière explique que l’objectif est de globaliser le contentieux, puisque les règles mises en place par le géant américain aux USA sont appliquées au reste du monde.

Outre les modifications structurelles demandées, les plaignants demandent également une réparation et les dommages et intérêts pourraient être supérieurs à 1 milliard de dollars.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox