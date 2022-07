Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : Salto lance une offre spéciale sur Veepee

Le service de SVoD français Salto bénéficie d’une réduction de 58% sur son abonnement annuel pour toute souscription via Veepee.

Disponible sur Freebox Pop, mini 4K ou encore sur Apple TV, la plateforme de streaming de France Télévisions, TF1 et M6 lance jusqu’au 28 juillet prochain une vente privée sur le site d’e-commerce Veepee. L’offre prend la forme d’une réduction de 58% sur l’abonnement annuel au service de SVOD, lequel est affiché à 35€ au lieu de 83,88€.

Au rang des conditions, il est possible de souscrire 5 offres maximum par membre. Au-delà des douze mois, l’abonnement Salto s’arrêtera automatiquement. Les nouveaux abonnés via cette Veepee ont jusqu’au 30 septembre pour utiliser leur code sur https://www.salto.fr/premium/coupon. La création d’un compte est obligatoire pour accéder au service. Valable en France uniquement, cette offre est accessible à toute personne majeure non encore titulaire d’un abonnement à Salto et non cumulable avec d’autres offres en cours. “Si vous avez déjà un abonnement en cours, vous ne pouvez pas profiter de cette offre. Vous devrez alors attendre la fin de votre abonnement, ou contacter le service client” est-il précisé dans la description de cette promo.

Pour rappel, Salto est disponible depuis fin juin sur Prime Video pour les abonnés Amazon Prime. Mais pour l’heure, le service n’est pas accessible sur la Freebox Révolution et Delta.