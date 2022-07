Free annonce qu’il recherche activement des techniciens conseil pour ses mini-centres d’appel “Free Proxi”

Vous recherchez un emploi chez Free près de chez vous ? Free recrute pour son nouveau service Free Proxi.

En parallèle de l’ouverture sans relâche de nouveaux Free Centers, Free développe depuis deux ans un réseau de mini centres d’appels au travers de toutes la France afin d’être au plus proche des abonnés. Et ce service nommé “Free Proxy” se développe rapidement. Ainsi Free informe Univers Freebox qu’il recrute de façon urgente des techniciens conseils dans tous les pays, pour travailler dans ces nouvelles structures de proximité.

Lise des villes où Free recherche activement des techniciens conseil

Argenteuil (95)

Champigny sur Marne (94)

Clermont-Ferrand (63)

Limoges (87)

Lyon (69)

Nîmes (30)

Paris (75)

Pontault-Combault (77)

Sète (34)

Toulouse (31)

Valence (26)

Pour postuler sur ces villes (et même d’autres) rendez-vous sur cette page

Les missions principales de techniciens conseil

Analyser et traiter l’ensemble des demandes Freenautes dans les délais impartis.

Rédiger des réponses via une interface dédiée.

Emettre des appels auprès des Freenautes si nécessaire.

Remonter les informations sur les problématiques rencontrées.

Planifier des rendez-vous auprès de l’opérateur historique.

Planifier des rendez-vous (incidents techniques, services etc.).

Assurer un support technique et administratif auprès des conseillers en intervention.

Cross-selling et upselling sur les offres fixes et mobiles des Freenautes.

En fonction des besoins :

Réaliser des interventions terrain (changement de matériel, présentation et

configuration des services).

Réaliser des accompagnements en binôme.

Les aptitudes demandées par le poste de Technicien conseil

Communication écrite et téléphonique.

Autonomie et adaptabilité.

Organisation et polyvalence.

Capacités d’analyse et établissement d’un diagnostic.

Répondre aux objectifs attendus (productivité et qualité).

Respect des délais.

Travail en open space et sur écran.

Intervention chez les Freenautes.

Que sont les hubs Free Proxi, les mini-centres d’appels de l’opérateur

Concrètement, ces mini centres appelés « hubs Free Proxi » sont installés dans d’anciens appartements reconvertis en espaces de bureaux. « Open space, cuisine, espaces de pause, tout est fait pour que les équipes se sentent comme à la maison et puissent venir travailler avec plaisir », confie l’opérateur. On en retrouve par exemple à Paris mais aussi à Bordeaux. En 2021, le réseau devait être étendu à environ 12 villes françaises comme Lille, Lyon et Marseille. Le déploiement se poursuivra en 2022.

Un exemple de hub Free Proxi à Paris.

Dans chaque hub, travaille environ une dizaine de personnes connaisseurs du terrain dont la mission est de répondre directement à la problématique des abonnés. Les équipes répondent par chat ou par téléphone en 15 minutes aux clients de la zone. Ces cellules localisées ont un second intérêt, celui d’intervenir directement chez l’abonné sous 24 heures en disposant en cas de panne du matériel adéquat pour le client.

Enfin, Free nous indique qu’il recherche également activement des Techniciens de support itinérant et des techniciens backoffice technique, dont vous pouvez retrouver les annonces sur cette page.