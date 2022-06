Salto est désormais disponible sur les Freebox pour les abonnés Amazon Prime

La plateforme SVOD de TF1, M6 et France Télévisions trouve sa place sur les box grâce à Amazon Prime Video.

Il aura fallu du temps. Comme prévu, Salto est donc intégré au service Amazon Channels, permettant d’accéder à de nombreuses plateformes directement depuis l’application Prime Video disponible sur les Freebox. Il rejoint ainsi OCS, StarzPlay, Filmo, MGM, Univers Ciné, BrutX, Shadowz, Mubi, Benshi et bien d’autres.

Comme pour un abonnement classique, le service sera facturé 6.99€/mois avec un essai gratuit de 30 jours, de quoi découvrir les contenus proposés par les géants de l’audiovisuel français comme HPI, Sissi ou les Apprentis Aventuriers ainsi que d’autres séries cultes. Pour s’inscrire, il faudra se rendre sur la version navigateur de Prime Video en étant connecté à votre compte Amazon prime puis trouver Salto dans la catégorie chaîne et activer l’offre qui reste sans engagement. Une fois cela fait, les divers programmes proposés par Salto seront intégrés à l’interface de Prime Video sur tous les supports où vous êtes connecté.

Présent sur de nombreux supports comme les téléviseurs connectés à l’exception de quelques gammes, sur Apple TV, Chromecast, Fire TV et les box Bouygues Telecom, Freebox mini 4K et Pop, la plateforme lancée en 2020 a également l’ambition de débarquer sur les consoles de jeux vidéo. Son parc oscillerait aujourd’hui entre 500 000 et 700 000 abonnés. Pour rappel, Prime Video fait partie de l’offre Amazon Prime, incluse pour les abonnés Freebox Delta et offertes pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Pop et Révolution.