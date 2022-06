Free vous demande votre avis sur son site web, que voudriez-vous y ajouter ?

Vous pouvez dès à présent remplir un questionnaire pour aider Free a améliorer son site web portail.free.fr .

Parmi les différents canaux de communication de l’opérateur de Xavier Niel, le site web de l’opérateur a clairement son importance. Si l’on pense souvent aux pages dédiées aux offres ou à l’assistance, l’opérateur propose également un “portail” regroupant des infos sur l’opérateur mais aussi des actualités plus généralistes.

L’opérateur semble vouloir l’améliorer et affiche désormais un bouton menant à un questionnaire de satisfaction à destinations des visiteurs sur le site. Il vous sera demandé vos habitudes d’usages, les points forts et faibles du portail mais également les fonctionnalités et contenus que vous seriez intéressés de voir arriver. Parmi les propositions : des documentaires, des podcasts ou encore des interviews…

Juste avant de donner des informations indiquant quel type d’audience vous êtes, le questionnaire vous laisse même carte blanche :”vos souhaits pourraient être exaucés. Si vous aviez une baguette magique, qu’ajouteriez-vous au Portail Abonnés ?“, suivi d’une zone où vous pouvez écrire librement.