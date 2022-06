Sosh, la marque d’Orange, dégaine deux nouvelles séries limitées jusqu’à 100 Go

Le début des vacances arrive, Sosh propose sur son site des offres sympathiques en 4G.

Sosh veut séduire pour cet été et propose des forfaits avec 70 Go ou 100 Go. Respectivement facturés 12,99 euros et 14,99 euros. Le forfait avec la plus petite enveloppe data est disponible jusqu’au 27 juin prochain 9h du matin alors que son grand frère jouera les prolongations jusqu’au 4 juillet 9h du matin également.

Évidemment ces forfaits comprennent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et l’Europe. Concernant l’enveloppe internet en roaming ces dernière sont de 15 Go pour le forfait le moins cher et de 20 Go pour l’autre.

Pour rappel, un forfait 5 Go facturé 6,99 euros est également disponible sur le site de Sosh jusqu’à ce jeudi 23 juin. Pour ce prix vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités ainsi que de 10 Go en roaming depuis l’Europe.

Compatibles SIM et eSIM, ces trois séries limitées permettent de conserver gratuitement son numéro actuel. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, fait savoir la marque d’Orange.