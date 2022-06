Free apporte une précision sur la disponibilité d’Oqee pour certains abonnés Freebox

Les abonnés Freebox Delta S n’auront pas accès à l’application Oqee.

Tous les abonnés Freebox ont désormais accès à Oqee sur smartphones, tablettes, Apple TV et TV connectées, à une exception près. “L’application n’est pas disponible pour les abonnés Freebox Delta S”, annonce aujourd’hui l’opérateur. Logique, puisque cette offre dual play n’inclut pas la télévision. Reste qu’il est possible depuis juillet 2020 de choisir un Player Pop avec la Delta S et par extension de profiter de l’interface Oqee (39,99€/mois s’ajoutant 7,98€/mois pour le boîtier TV et les services).

Pour profiter de l’application Oqee sur d’autres supports, et notamment en mobilité, les abonnés Freebox Delta S devront à première vue migrer vers l’offre Delta Pop ou avec Player Devialet, cette dernière a été rendue possible par l’opérateur durant l’été 2021. Pour ceux disposant déjà de l’option TV, Free effectuera seulement un changement de forfait après demande via l’espace abonné. Le prix de l’abonnement passera alors à 49,99€/mois avec Netflix, Amazon Prime et TV by Canal inclus.

Pour rappel, l’application Oqee est disponible pour les abonnés Freebox Pop, Delta, Révolution, mini 4K, Crystal, HD et One.