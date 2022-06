Clin d’oeil : privé de Canal+ et Prime Video depuis 2 mois à cause d’un couac entre Orange et SFR

Plus d’internet ADSL et de téléphonie depuis 2 mois, un abonné SFR fait tout pour retrouver sa connexion à cause d’un poteau cassé. Orange refuse d’intervenir. Encore une histoire poteau qui prend une tournure pouvant susciter la consternation. « Heureusement je peux encore téléphoner avec mon smartphone. J’ai encore la télé grâce à l’antenne TNT sur le toit. Mais je ne peux plus regarder ni Canal + ni Prime Video », depuis deux 2 mois, un abonné ADSL SFR est privé d’internet et de téléphonie fixe à Bretagne, une commune française située dans le département du Territoire de Belfort en région Bourgogne-Franche-Comté. La raison, un poteau en bois a été sectionné à proximité de chez lui, les câbles téléphoniques ont ainsi été arrachés. Depuis, le Brettain et sa famille multiplie les démarches afin d’obtenir un rétablissement de leur ligne, en vain. Il fait face aujourd’hui à une situation dans laquelle Orange, en charge de l’entretien du réseau cuivre et SFR se renvoient la balle. Pas moins de 5 interventions de techniciens de l’opérateur au carré rouge se sont succédées aboutissant à un seul constat : « SFR affirme que l’entretien du réseau aérien est de la compétence d’Orange », relate l’abonné. De son côté, Orange, contacté par L’Est Républicain, informe que cet usager n’est plus client, après la résiliation de son abonnement. Par conséquent, l’opérateur historique refuse d’intervenir renvoyant la famille vers leur opérateur. « C’est incroyable qu’en 2022 on connaisse des problèmes aussi insolubles. Cela fait plus de vingt-cinq ans que je suis client de SFR avec une box et quatre abonnements pour des portables. Je changerais bien d’opérateur mais sans ligne téléphonique j’en serai réduit au même point », se désole l’abonné. Interpellé, le maire a également contacté Orange, sans obtenir de réponse positive. Cette situation touche régulièrement les abonnés SFR, Free, et Bouygues connecté au réseau cuivre d’Orange, de quoi attendre la fibre comme le messie.