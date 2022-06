Orange lance plusieurs promos pour ses abonnés Livebox

Avis aux amateurs de contenus jeunesse, Orange lance plusieurs promos avant l’été destinées à ses abonnés fixe.

De quoi occuper les petits et grands pour l’été. L’opérateur historique propose en effet trois offres spéciales pouvant intéresser les abonnés Livebox en manque de contenus. On peut notamment compter sur Disney+ avec deux offres distinctes.

La première, pour ceux qui veulent se satisfaire du service récemment arrivé sur les décodeurs TV4 d’Orange, propose tout simplement un mois d’essai à la plateforme de Mickey, sans engagement. Une fois l’offre promotionnelle passée, elle retourne au prix classique de 8.99€/mois. Quant aux abonnés voulant encore plus de contenus, ils peuvent se tourner vers une autre offre combinant le pack famille, comprenant plus de 40 chaînes variées parmi lesquelles Game One, AB1, Science & Vie TV, Téva, Paris Première ou encore Automoto, et Disney+. Durant les deux premiers mois de l’abonnement, le tarif est de 8.99€/mois puis il bascule à 19.99€/mois. L’offre est disponible jusqu’au 17 août prochain inclus.

Enfin, les parents peuvent également essayer de découvrir le pack Jeunesse pour occuper leurs enfants. Il contient non seulement une sélection de services dédiés aux petits avec Gulli Max, TFou Max, et toutes les déclinaisons de Nickelodeon, mais aussi l’offre jeux vidéo jeunesse. Cette dernière propose plus de 40 jeux vidéo “sélectionnés et adaptés pour les moins de 12 ans, en illimité, sans publicité, dans un environnement sécurisé.” Ces derniers se déroulent dans les univers préférés des enfants comme Sonic, Pat-Patrouille, Kirikou… Le tout avec une promo assez alléchante puisque ce pack est proposé à 1€/mois pendant 2 mois, avant de repasser à 9.99€/mois. Il faudra se dépêcher, cette vente flash n’est valable que jusqu’au 12 juin prochain.