Orange annonce l’arrivée de Disney+ directement sur les Livebox de nombreux abonnés

Les abonnés Livebox disposant d’un player TV4 peuvent désormais profiter de Disney+ et de tout son catalogue directement sur leur interface TV.

Après avoir lancé l’année dernière Disney+ sur les boîtiers TV Livebox UHD, Orange rend désormais disponible le service de SVOD de la firme aux grandes oreilles sur ses décodeurs TV4.

Tous les programmes Disney+ sont ainsi accessibles pour les abonnés concernés sur le canal 68. “Si vous utilisez un autre décodeur, l’application Disney+ n’est pas accessible sur votre. Dans tous les cas, vous pouvez profiter du service sur PC, tablette, smartphone et autres appareils compatibles”, précise Orange.

Pour sa part, SFR propose la plateforme de Disney depuis le mois de mars à ses abonnés SFR Box 8, et ce directement sur leur interface TV. Les Box Plus et 4K ne sont pour l’instant pas concernées par cette intégration.

De son côté, Free propose Disney+ sur ses Freebox Pop, mini 4K et Delta, mais pas encore sur la Freebox Révolution. Alors que les abonnés de Bouygues Telecom peuvent y avoir accès sur leur Bbox en passant par le Google Play Store.