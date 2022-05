La Freebox Pop accusée d’être en retard, un super WiFi mais pour des débits limités, ça vaut le coup ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox Pop va bénéficier d’une remise à neuf, ou presque

Android TV 10 sur le petit player rond de Free, c’est pour bientôt. Un programme de bêta-test a été lancé la semaine dernière pour accueillir les volontaires désirant s’essayer à cette nouvelle interface de la Freebox Pop. Cependant certains considèrent que l’opérateur de Xavier Niel ne va pas assez loin et aurait pu proposer une version plus récente de l’OS de Google.

Outre les taquineries, il reste cependant important de noter que les versions les plus récentes d’Android TV sont encore loin d’être pleinement déployées.

Un WiFi super performant pour du milieu de gamme, cela vaut-il le coup ?

Bouygues Telecom s’attellerait à développer une nouvelle Bbox pour son offre de milieu de gamme. Cette dernière intègrerait notamment le WiFi 6, faisant de Bbox Must le seul abonnement dans cette gamme de prix à proposer cette norme. Cependant, certains se questionnent sur l’utilité du WiFi 6 sur une offre aux capacités limitées. Il est tout de même bon de rappeler que le WiFi, ce n’est pas seulement le débit !

Quand les Freenautes deviennent des petits détectives

Le sabotage des réseaux fibre ayant eu lieu la semaine dernière a décidément fait couler beaucoup d’encre. Même de la part de nos lecteurs qui, face à un mode opératoire très précis et organisé, essaient leurs théories dans notre espace commentaire. Alors que certains spécialistes évoquent une potentielle vengeance de sous-traitants, certains lecteurs n’y croient pas, d’autres défendent l’idée qui ne leur paraît pas si folle… En attendant les résultats de l’enquête !

Certains moyens de paiements refusés chez Free Mobile, cela ne passe pas pour tout le monde

Univers Freebox a pu constater en assistant des abonnés dans leurs démarches avec Free Mobile que l’opérateur ne permettait plus d’utiliser les cartes ADA, délivrées par l’OFII aux bénéficiaires de l’aide aux demandeurs d’asile ou de moyens de paiements alternatifs comme les cartes de paiement Nickel sur ses bornes et sur le service téléphonique permettant de régler sa facture téléphonique depuis peu. Une décision qui n’a pas vraiment fait l’unanimité chez nos lecteurs, dont certains utilisant justement ces types de cartes.

Un kit-piéton moins distribué, mais bien utile

Depuis le début de l’année, les fabricants ne sont plus tenus de fournir des kit piétons avec leurs smartphones. Une décision prise sous l’angle de la lutte anti-gaspillage et pour une empreinte environnementale réduite du numérique. Si certains fabricants ont déjà retiré cet accessoire de leur packaging, la Fédération Française des télécoms revient sur un bienfait souvent oublié de ce dernier : la réduction de l’exposition aux ondes de l’utilisateur, et recommandent toujours son usage. Cependant, certains estiment que l’arrêt de distribution représente un net avantage d’un point de vue écologique et économique.