Abonnés Freebox Delta et Révolution : 6 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un monument du genre

Tous les mois, Prime Gaming offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime pour les récupérer. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de mai. A l’heure où nous écrivons ces lignes, six nouveaux jeux sont disponibles. La majorité des jeux sont disponibles jusqu’au 1er juin prochain. Depuis quelques mois, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Dead Space 2, survivor-horror culte à récupérer sur Origin

Dans l’espace, personne ne vous entendra crier. Vous pouvez découvrir la suite du titre culte du genre de jeu de survie horrifique Dead Space. Le jeu d’action Dead Space 2 sur PC remet en scène Isaac, le héros du premier opus, 3 ans après qu’il se soit échappé de l’Ishimura, un vaisseau spatial abandonné. Cette fois, Isaac est envoyé sur The Sprawl, une gigantesque station dévastée. Dans cette suite, les décors sont plus variés, de nouvelles armes apparaissent, de nouvelles énigmes et l’angoisse est toujours au rendez-vous. Le jeu est disponible jusqu’au 31 mai.



Une plateforme spécifique devra être installée sur votre PC pour profiter de ce jeu, à savoir Origin. Il suffit de télécharger la plateforme sur votre PC, de créer un compte et de saisir le code affiché sur votre page Prime Gaming pour récupérer le jeu. Pour cela, cliquez sur “ajouter un jeu” puis “utiliser un code produit” depuis la section “ma bibliothèques de jeux”.

5 jeux à récupérer sur Amazon Games

Amateurs d’aventure, vous pouvez retrouver The Curse of Monkey Island, bien connu des amateurs de point and clickers et troisième opus de la saga Monkey Island dont les premiers titres ont déjà été offerts par Prime Gaming. Le personnage principal se retrouve à naviguer à bord ‘une auto tamponneuse et en cherchant à retrouver ses souvenirs, il va se retrouver embarqué dans une nouvelle aventure.



Vous pouvez également vous tourner vers Shattered – Tale of the Forgotten King. Vous découvrez un monde tel qui a radicalement changés suite à la disparition du Roi. Voyageur de ces terres abandonnées, c’est à vous d’en rassembler les fragments de réalité et de retracer la chute de sa civilisation à travers des combats techniques, l’exploration d’un monde ouvert innovant et le témoignage des survivants. Certains plus dignes de confiance que d’autres.



Un gameplay un peu plus calme vous attend dans Out of Line. Il s’agit d’un jeu de plateforme et de puzzles tout en 2D dont l’univers a été entièrement dessiné à la main. Accompagnez San dans ses aventures pour fuir l’Usine qu’elle appelait autrefois sa maison. Plongez dans une histoire qui prend place dans un monde mystérieux, dévoilé au cours de plusieurs chapitres.



Vous aimez les chats ? La medieval fantasy ? Alors Cat quest est pour vous. Cat Quest est un RPG en 2D en monde ouvert qui se déroule dans le monde merveilleux des chats. Incarnez un chatventurier et explorez un continent gigantesque conçu dans le style unique d’une tapisserie ! Revivez l’exploration de cartes comme au bon vieux temps et pillez des donjons pour trouver du butin épique, accomplir des quêtes et rencontrer les nombreux habitants à fourrure de ce monde !



Un autre platformer qui pourrait vous intéresser : Mail Mole + ‘Xpress ! Un adorable jeu de plateforme en 3D mettant en vedette un héros hors du commun qui tente de faire la plus importante livraison de sa vie. Molty, la taupe facteur doit affronter les plus grands défis de plateforme pour atteindre les plus vieilles boîtes aux lettres de Carrotland : gouffres sans fond, rochers géants, pentes abruptes, plateformes rebondissantes, pieux acérés… et routes difficiles ! Mais quand le courant est coupé, impossible d’envoyer un email !



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.